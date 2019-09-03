Ганновер, Германия, , 07:12 — REGNUM Обнаруженная в немецком Ганновере авиационная бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена в ночь на 3 сентября, передает канал n-tv.

В операции по обезвреживанию 500-килограммовой американской бомбы были задействованы 848 военных. 15,2 тыс. человек, проживающих в радиусе километра от места обнаружения бомбы, смогли вернуться в свои дома. Во время операции в зоне эвакуации в одном из оставленных людьми жилых домов вспыхнул пожар. Огонь был вскоре потушен, однако третий этаж более не пригоден для проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, бомба была обнаружена утром 2 сентября. Обнаружение авиационных бомб времен войны — не редкость в городах Германии. За 2018 год в одной земле Нижняя Саксония было ликвидировано 145 тонн боеприпасов. Чаще всего старые бомбы находят во время строительных работ или при аэрофотосъемке.

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