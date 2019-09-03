Владивосток, , 07:11 — REGNUM Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«7−9 сентября на большей части Приморья ожидаются сильные и очень сильные дожди, количество выпавших осадков от 70−120 мм. Мощные ливни вызовут значительные подъёмы уровня воды в реках. Существует угроза подтопления низин и пойм рек», — пояснили в «Примгидромете».

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край ещё не оправился от последствий недавних тропических ливней, которые прошли в конце августа. В общей сложности в августе было 7 дней, когда в крае не было дождя.