Красноярск, , 07:00 — REGNUM В Красноярском крае на утро 3 сентября в авиационной зоне действует один лесной пожар на площади 3 га (в Богучанском районе). Также в зоне контроля в Эвенкии зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади 212 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Лесной пожар

В министерстве заверили, что возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики.

За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 32 лесных пожара в двух районах на площади более 2,7 тыс. га, в том числе 31 очаг в зоне контроля. С огнём боролись более 390 человек, работали 11 воздушных судов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 2 сентября в регионе было зарегистрировано 76 лесных пожаров на площади порядка 217 тыс. га. В Красноярском крае действует режим ЧС.

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