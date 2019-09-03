Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM В Екатеринбурге уголовное дело в отношении бывшего главы инспекции Гостехнадзора министерства сельского хозяйства Свердловской области передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, экс-чиновник обвиняется во взяточничестве (п."а» ч.5 ст.290 УК РФ). Ему инкриминируется 32 эпизода, совершённых в период с декабря 2014 года по февраль 2018 года. По версии следствия, обвиняемый разработал и применял вместе с сообщниками преступную схему, незаконно выдавая гражданам права на управление сельхозтехникой за денежное вознаграждение.

Отметим, что противоправная деятельность чиновника была пресечена в феврале 2018 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Екатеринбургу.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, уголовное дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Екатеринбурга.