Ухань, Китай, , 06:09 — REGNUM Злоумышленник напал на учащихся начальной школы города Эньши в китайской провинции Хубэй, сообщает газета «Фачжибао».

Сообщается, что неизвестный напал на школу в 8:00 утра по местному времени (3:00 по московскому времени). Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать преступника, однако в ходе нападения пострадали люди. В частности, сообщается о десяти пострадавших учениках начальной школы. Других подробностей произошедшего пока не сообщается, в том числе и о характере нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября учащиеся старшей школы в южнокорейском Тэгу пострадали в результате утечки газа. Сообщается, что в ходе церемонии вступления в должность нового директора школы возник запах газа. Позднее учащиеся начали испытывать тошноту и недомогание. 74 пострадавших были госпитализированы.