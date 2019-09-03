Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM Отопление в многоквартирных домах Екатеринбурга может появиться в середине сентября. Как пояснили в администрации города информационному порталу Е1, старт отопительного сезона планируется на 15 сентября.

В мэрии уточнили, что на данный момент соответствующее постановление главы города ещё не подписано. По правилам отопление будет включено после того, как среднесуточная температура воздуха будет ниже восьми градусов тепла.

Напомним, что начало сентября в Екатеринбурге выдалось прохладным и дождливым. В последние дни августа и первые числа сентября температура воздуха в городе по ночам действительно опускается до восьми градусов тепла. Однако днём в Екатеринбурге за последние дни температура воздуха держится на отметке 10−12 градусов тепла.