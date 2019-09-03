Нижний Новгород, , 04:58 — REGNUM В Нижнем Новгороде завершились судебные слушания по одному из громких судебных дел. Обвиняемым по нему выступал директор домоуправляющей компании, из-за некачественного выполнения работ которой пострадал младенец в коляске. На одномесячного ребёнка, находящегося в коляске, с крыши дома упала глыба льда, из-за чего он в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Обвиняемого приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы условно, запретив на этот же период заниматься работами по обслуживанию домов. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Директора ООО «Нахимовский» привлекли к ответу по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих, требованиям безопасности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 года в районе проспекта Ленина на коляску с одномесячной малышкой, которую катила мать, упала ледяная глыба. Рядом также шёл трёхлетний сын женщины, также получивший травмы. Основной удар глыбы, упавшей с крыши, пришёлся на коляску. Ребёнок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Позднее следователи выяснили, что договор на уборка снега и наледи с домов по этим адресам ещё в ноябре 2018 года был заключён с ООО «Нахимовский», но подрядчик свои обязанности в период с 24 января по 15 марта 2019 года не выполнил.

Напомним, в начале августа 2019 года в городе Канаш (Чувашия) по делу о сходе снега на голову пятилетнему ребёнку на 240 часов обязательных работ осуждён мастер участка одного из муниципальных предприятий.

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