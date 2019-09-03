Лос-Анджелес, США, , 04:47 — REGNUM Спасатели смогли обнаружить тела еще четверых погибших в результате пожара на судне Conception в американском штате Калифорния, передает телеканал NBC.

Ранее спасатели обнаружили тела четверых погибших. Таким образом число обнаруженных жертв трагедии достигло восьми человек. На месте происшествия продолжаются поиски пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, на момент возгорания на судне Conception у острова Санта-Крус на борту находились 39 человек, включая членов экипажа. Экипаж успел эвакуироваться, судьба 34 человек не выяснена. Предварительно всех их признали погибшими.

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