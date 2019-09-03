Алдан, Якутия, , 04:26 — REGNUM В Алдане в Якутии 1 сентября погибла 16-летняя школьница, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«1 сентября на в скорую помощь поступил вызов, о том, что в подъезде многоквартирного дома в Алдане обнаружена несовершеннолетняя без признаков жизни. Бригада скорой медицинской помощи осмотрев девочку, констатировала биологическую смерть. Проводится расследование. По предварительным данным, смерть вызвана острым токсическим отравлением неясной этиологии, скорей всего употребление спиртного», — пояснили в минздраве Алдана.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в посёлке Якутии было найдено тело 12-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате употребления токсических веществ.