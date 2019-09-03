Санкт-Петербург, , 03:45 — REGNUM Водитель «Яндекс.Такси» протаранил светофор и ограждение трамвайных путей в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что авария произошла в ночь со 2 на 3 сентября на пересечении улиц Котина и Маршала Казакова в Красносельском районе Северной столицы. По словам очевидцев ДТП, водитель сначала врезался в светофор, а потом в ограждение трамвайных путей. Очевидцы утверждают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП. Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа легковой автомобиль SEAT протаранил грузовой автомобиль на Синопской набережной в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадал водитель легковушки, его госпитализировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Иномарка врезалась в грузовик в Санкт-Петербурге