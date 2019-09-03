Якутск, , 03:36 — REGNUM Уровень воды в реке Лена в Якутии достиг критических отметок, в связи с чем возникла угроза обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения Якутска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«На данный момент уровень воды в реке Лене на 2,5 метра ниже многолетней нормы и выше зимнего минимума всего на 1,3 метра. Если до образования ледостава (октябрь-ноябрь) ситуация не изменится, то возникнет угроза прекращения поступления воды в «Водоканал» и население останется без нормального водоснабжения», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

«Водоканал» заключил договор с Московским Государственным Университетом, в рамках которого специалисты проведут дноуглубительные работы — расширят не менее чем в 2 раза прорези в песчаной косе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с мелководьем на реке Лена, 31 августа в Якутии ввели режим ЧС.