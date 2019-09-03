Череповец, Вологодская область, , 03:33 — REGNUM Легковой автомобиль наехал на троих пешеходов в Череповце, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Вологодской области.

Сообщается, что в районе 14:30 по московскому времени водитель легкового автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил троих пешеходов. В результате ДТП погибли два человека, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября три пассажирских автобуса столкнулись в Ярославле. В результате аварии пострадали не менее семи человек.

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