Нижнекамск, Татария, , 03:27 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку по факту гибели рабочего в промышленной зоне у птицефабрики «Челны-Бройлер» в Нижнекамске. Тело 28-летнего сотрудника подрядной компании обнаружили днём 31 августа в выкопанной траншее, где обвалился грунт. От полученных травм мужчина скончался на месте, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

Погибший был сотрудником компании «Союз Дон Строй». На месте трагедии проводились земляные работы для последующего демонтажа канализационного коллектора и его прокладки. Во время них грунт обвалился, а мужчина упал в траншею, в которой его завалило землёй. Правоохранительные органы выясняют детали трагедии.

Напомним, 29 августа в Казани также погиб рабочий одной из частных компаний. 26-летний сотрудник «СП ЖБИ-2» получил травмы, когда отгружал цемент, стоя на краю бетономешалки. Он сорвался на бетонную площадку с высоты три метра и умер в больнице от полученных травм. После трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).