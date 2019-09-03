Нассау, , 02:53 — REGNUM Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.

Согласно сообщениям местных властей, в настоящее время по официальным данным пять человек погибли в результате стихии. Ранее Bahamas Press сообщила о гибели семилетнего мальчика. Также, ссылаясь на очевидцев, газета сообщает, что число погибших больше, чем по данным администрации Багамских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца назвала число поврежденных домов на Багамских островах. По данным организации, на Багамах пострадали около 13 тысяч домов.

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