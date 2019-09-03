Серов, Свердловская область, , 01:23 — REGNUM Понтонный мост, воздвигнутый 31 августа в селе Филькино (Серовский округ, Свердловская область), рухнул через два дня, передаёт телеканал ЕТВ.

По словам жительницы Филькино Анастасии П., её односельчане переправляются через реку Какву на лодке, переправляет их лодочник.

Комментируя конфуз, Василий Сизиков, окружной мэр, заявил, что официально мост ещё не был введён в эксплуатацию, поскольку уровень воды в реке сильно повысился. Обрушение же произошло из-за проплывавшего по реке бревна, которое врезалось в мост и повредило несущие конструкции. После этого Сизиков добавил:

«Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности».

Напомним, жители Филькино, когда в 2017 г. разрушился мост через Какву, попросили власти сделать новый, но тщетно. Тогда они сами сделали переправу из брёвен.

Власти отреагировали на это тем, что решили строить капитальный мост, построив мост шириной в один метр. В итоге он рухнул.