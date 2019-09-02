Ганновер, Германия, , 23:17 — REGNUM Более 15 тысяч человек были эвакуированы в немецком городе Ганновере из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны, передаёт Hannoversche Allgemeine Zeitung.

По сообщению городской администрации, 500-килограммовый снаряд был обнаружен днём 2 сентября на одной из строительных площадок. Прилегающая территория была оцеплена, в районе проведена эвакуация и приостановлено движение общественного транспорта.

В частности, как сообщается, людей вывели из двух находящихся поблизости школ, а также гостиницы, дома престарелых и зоопарка. Кроме этого, из-за ЧП был отменён концерт основателя группы Supertramp, британского певца Роджера Ходжсона.

Все эвакуированные люди были размещены в зале местного спортивного центра. Работы по обезвреживанию снаряда планируется провести поздно вечером.

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