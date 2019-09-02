Вашингтон, 2 сентября 2019, 22:15 — REGNUM Власти американского штата Флорида начали эвакуацию жителей прибрежных городов от Палм-Бич до Джексонвилля в связи с приближением мощного ураган «Дориан». Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает CNN.
Распоряжение о начале эвакуации отдал губернатор Флориды Рон ДеСантис.
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен во Флориде 28 августа. Обязательной эвакуации подлежат пациенты 72 домов престарелых и нескольких госпиталей на Восточном побережье.
Четыре местных аэропорта прекратили свою работу. Сотни рейсов отменены.
Эвакуация также проводится в прибрежных районах Южной Каролины и Джорджии.