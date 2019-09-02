Бишкек, 2 сентября 2019, 22:03 — REGNUM На киргизско-таджикской границе произошел очередной конфликт, в ходе которого таджикские пограничники произвели три предупредительных выстрела в воздух. Об этом сообщает пресс-служба пограничной службы Киргизии.
Инцидент произошел сегодня, 2 сентября, близ села Аксай в Баткенской области.
По версии киргизской стороны, несколько киргизстанцев загружали в машины щебень с берега пограничной реки Аксай, при этом они находились на территории Киргизии. В это же время на другой берег, расположенный на территории Таджикистана, прибыли таджикские пограничники, которые трижды выстрелили в воздух.
В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас представители пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана выясняют причины и обстоятельства произошедшего.