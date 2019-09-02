Киров, Калужская область, , 20:20 — REGNUM В Киров (Калужская область) сотрудники полиции обнаружили в районе плотины «Верхнее водохранилище» тело девятилетнего мальчика, ранее объявленного в розыск. Об этом 2 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Озере Верхнее в городе Киров Калужской области 40.мвд.рф

При осмотре озера полицейские обратили внимание, что на поверхности водоёма находится детская обувь. На место были вызваны сотрудники МЧС, которые извлекли из воды тело ребенка. По видеозаписям с камер видеонаблюдения установлено, что ребенок прогуливался по бетонным плитам озера и упал в воду. Мальчика опознала его мать.

По информации калужского регионального следственного управления СК России, в Кирове 31 августа мальчик вместе с матерью и братом пришли в гости к знакомым. Там ребёнок поссорился с матерью и самостоятельно ушёл из квартиры. По результатам расследования действиям матери погибшего мальчика будет дана правовая оценка по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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