Липецк, , 20:13 — REGNUM В Липецкой области завершено расследование уголовного дела по факту смерти 78-летней женщины, которой на голову упала снежная глыба. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, подозреваемым стал мужчина, с балкона которого упала наледь.

Глыба льда и снега упала с козырька балкона квартиры жилого дома № 94. Козырёк не включён в состав общего имущества многоквартирного дома и был установлен незаконно. Мужчину предупреждали, что козырёк нужно демонтировать или хотя бы очистить от наледи, однако он проигнорировал эти предупреждения управляющей компании.

4 февраля с козырька сорвалась глыба наледи, упавшая на 78-летнюю пенсионерку. Её доставили в больницу, где она умерла на следующий день. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника. Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» рассмотрит суд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке ищут виновников гибели пенсионерки от глыбы льда