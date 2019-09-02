Бишкек, 2 сентября 2019, 20:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии опровергло появившуюся в украинских и киргизских СМИ информацию о том, что арестованный в столице Украины вооруженный мужчина является выходцем или гражданином Киргизии.
При этом МИД ссылается на данные, полученные от полиции Украины по запросу внешнеполитического ведомства.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в прессе появились публикации о том, что в Киеве якобы арестовали гражданина Киргизии, в сумке у которого при досмотре обнаружен пистолет, сменные магазины и боеприпасы к нему, а также три осколочных гранаты.