Курган, , 19:46 — REGNUM В связи с аварией на газопроводе ограничено газоснабжение на Курганской ТЭЦ. Это повлияет на подачу горячего водоснабжения микрорайонов Заозерный и Рябково, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Курганской области.

Ограничение газоснабжения Курганской ТЭЦ-2 на электроснабжении города Кургана не скажется, сообщают спасатели.

Напомним, в Кургане 2 сентября 2019 года произошёл крупный выброс газа. При проведении бурильных работ подрядной организацией была сорвана заглушка на газопроводе. Двое пострадавших рабочих доставлены в медучреждение.

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