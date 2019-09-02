Лос-Анджелес, США, , 19:39 — REGNUM Туристическое судно Conception, загоревшееся у берегов штата Калифорния, полностью выгорело и затонуло, сообщает 2 сентября телеканал NBC.

По информации местного пожарного управления, судно затонуло на глубине 19 метров практически у самого берега.

«Conception выгорел до уровня водной поверхности», — сообщил телеканалу официальный представитель пожарной службы округа Санта-Барбара Майк Элиасон.

На данный момент пожарное управление округа признало гибель 34 человек из 39, находившихся на борту судна в момент возгорания.

Члены экипажа смогли спастись, однако туристы и дайверы, которых везли на экскурсию по местам с живописной морской флорой и фауной, спастись не смогли.

Причины и подробности трагедии выясняются.

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