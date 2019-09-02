Липецк, , 19:19 — REGNUM В Липецке местная жительница попала в больницу после удара ягуара из передвижного цирка, сообщил портал Gorod48.

Женщина рассказала, что во время представления вышла из шатра и оказалась рядом с клеткой ягуара. Животное ударило её лапой по лицу и попыталось подтащить к клетке. Спасли женщину работники зоопарка, отпугнувшие ягуара. Они же вызвали скорую помощь и доставили домой её маленькую дочь, которая всё это время оставалась на представлении.

Пострадавшая обратилась в полицию. Администрация цирка заявила, что женщина прошла на закрытую территорию, игнорируя предупреждающие об опасности знаки, а также отказалась от медицинского освидетельствования на алкоголь. В деле разбирается полиция.