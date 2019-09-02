р-н Петуховский, , 18:12 — REGNUM В Курганской области один из местных трактористов подозревает инспекторов дорожно-патрульной службы в попустительстве пьяному водителю. О скандальном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Петуховском районе Зауралья, сообщает Накануне.RU.

ДТП случилось год назад — 27 сентября 2018 года около города Петухово. Местный бизнесмен Сергей Н. на автомобиле «Тойота Камри» врезался в трактор, который ехал без габаритных огней.

Тракторист Юрий К. сразу же на месте ДТП заявил дорожным полицейским, что водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. Но Сергей Н. данное утверждение отрицает. Причём согласно документам он прошёл медосвидетельствование, но лишь через четыре часа после аварии «подышал в трубочку».

Кроме того, бизнесмен подал иск в суд о компенсации материального и морального вреда с компании, которой принадлежал трактор, на сумму 800 тыс. рублей. И Петуховский районный суд вынес решение без участия стороны ответчика, признав доводы Сергея Н. обоснованными.

Компания намерена обжаловать решение, которое вынесли без её участия. Тракторист продолжает настаивать на алкогольном опьянении истца в момент ДТП. В Госавтоинспекции так и не объяснили, почему медосвидетельствование водителя иномарки произошло через большой временной промежуток.