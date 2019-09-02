Симферополь, , 17:58 — REGNUM Более 850 фактов нелегальной перевозки пассажиров выявили полицейские в Крыму за август. Об этом 2 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«С конца июля 2019 года на территории Крыма выявлено 856 фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами. Основная часть нарушений связана с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности», — отметили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние полтора месяца в Крыму выявили около 750 нелегальных перевозчиков. Шесть иностранцев были высланы из России по статье о незаконной деятельности гражданами иностранных государств.

Об этом: В Крыму поймали 750 нелегальных перевозчиков, шестерых — депортировали