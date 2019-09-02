Симферополь, 2 сентября 2019, 17:58 — REGNUM Более 850 фактов нелегальной перевозки пассажиров выявили полицейские в Крыму за август. Об этом 2 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние полтора месяца в Крыму выявили около 750 нелегальных перевозчиков. Шесть иностранцев были высланы из России по статье о незаконной деятельности гражданами иностранных государств.
Об этом: В Крыму поймали 750 нелегальных перевозчиков, шестерых — депортировали