Москва, , 17:56 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расследует причины аварийной посадки частного самолёта Ан-2 в Якутии, в результате которой погибли два человека. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МАК.

Как уточняется, для установления всех обстоятельств авиационного происшествия была сформирована специальная комиссия, которая на данный момент уже приступила к работе.

Напомним, 30 августа частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского улуса Якутии. На борту самолёта находились два члена экипажа и пять пассажиров. В результате ЧП два пассажира погибли, все остальные получили травмы различной степени тяжести.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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