Ульяновск, , 17:42 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту гибели рабочего на Криушинском судостроительно-судоремонтном заводе. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

ЧП произошло сегодня, 2 сентября, около 14:00 часов. Следствие полагает, что в ходе поднятия частей грузового понтона произошел обрыв крепления, в результате груз упал на одного из работников предприятия. Полученные травмы оказались смертельными. По данным управления, это произошло в результате нарушения требований охраны труда.

На месте происшествия работают следователи, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что ранее ЧП произошло на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 августа на заводе произошёл пожар, в результате два человека погибли сразу, один был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии — позже он скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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