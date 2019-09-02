Иваново, , 17:31 — REGNUM В Ивановской области сотрудники УФСБ России пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан, в том числе — и стран «стран с повышенной террористической активностью», на территории РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в пресс-службе УФСБ по Ивановской области.

По версии следствия, жители региона, 1980 и 1976 годов рождения, изготавливали подложные документы, которые были необходимы иностранцам для получения разрешений на временное проживание и видов на жительство, также они фиктивно «трудоустраивали» приезжих.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, составляет семь лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области полицейские обнаружили семерых граждан Узбекистана и Таджикистана, которые работали на местной кондитерской фабрике без патентов.