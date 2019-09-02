Посёлок городского типа Богородское, Московская область, , 17:45 — REGNUM В Подмосковье задержали организаторов свалки отходов, которые планировали превратить земли сельхозназначения в площадку для шиномонтажной мастерской. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Свалку устроили около деревни Колонтаево Богородского городского округа. Арендатор земельного участка, предназначенного для ведения сельского хозяйства, устроил на месте свалку мусора и грунтов, намереваясь использовать получившееся площадку для строительства шиномонтажной мастерской.

Инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками полиции отправили на штрафстроянку самосвал, который использовали для перевозки отходов, и привлекли к административной ответственности водителя. Также возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье обнаружили и закрыли нелегальный мусорный полигон, расположенный вблизи деревни Вишняково Ногинского городского округа. Ущерб, нанесенный природной среде незаконной деятельностью свалки, оценили в 285 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ и МВД нашли в Подмосковье нелегальный мусорный полигон