Волгоград, , 17:25 — REGNUM В Волгограде вступил в законную силу приговор в отношении генерального директора инженерной фирмы, которого обвиняли в присвоении почти 11 млн рублей. Руководитель сам себе почти два года выписывал различные премии и стимулирующие выплаты. Суд постановил не только вернуть деньги, но и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы, сообщили 2 августа в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Суд первой инстанции установил, что с февраля 2015 года по декабрь 2016 года мужчина похитил 10 912 622 руб. Сумма премий, назначаемых генеральным директором самому себе, варьировалась от 150 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. При этом он знал, что согласно уставу ООО, подобные выплаты возможны только с согласия и на основании волеизъявления общего собрания участников или совета директоров общества. Свою вину руководитель не признал. Ворошиловский районный суд Волгограда назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал с мужчины похищенные деньги.

С приговором суда не согласились ни подсудимый, ни гособвинитель, стороны подали апелляции. Волгоградский областной суд, ознакомившись с материалами дела и выслушав участников процесса, не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.