Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл пожар. Огонь вспыхнул в обувном цехе на улице Вагулевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС 2 сентября.

«Сообщение о возгорании на улице Вагулевского, 9 поступило в 15:59. В 16:23 пожар был локализован на площади 15 квадратных метров. В тушении было задействовано семь единиц техники и 24 человека», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что обошлось без пострадавших.

ИА REGNUM напоминает, что в минувшие выходные в Ростове-на-Дону огонь уничтожил жилой дом, расположенный в частном секторе. Тушили пожар восемь единиц техники и 30 человек. Пострадавших нет.