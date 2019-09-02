Тэгу, Южная Корея, , 17:20 — REGNUM Учащиеся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были массово госпитализированы из-за предположительной утечки газа неизвестного происхождения, передаёт 2 сентября агентство Yonhap.

Как сообщается, инцидент произошёл на церемонии вступления в должность нового руководителя школы. В аудитории, где находились около 800 человек, возник запах газа. Чуть позднее многие школьники начали испытывать тошноту и недомогание, в результате чего 74 человека были госпитализированы.

Сообщается, что большинство поступивших в больницу после оказания им первой медицинской помощи были отпущены домой. Причины инцидента в настоящее время выясняются.