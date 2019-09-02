Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM Появилась дополнительная информация о возможном местонахождении сбежавшего 25 августа 2019 года из новочеркасской колонии убийцы. Ростовские силовики до сих не нашли беглеца. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ФСИН, Александр Г. может скрываться на территории Аксайского района.

«По имеющейся информации, Александр Г. скрывается на территории Аксайского района Ростовской области. Одет в синие шорты, футболку в черно-синюю полоску и черные сланцы. Может искать временную работу разнорабочего на сельскохозяйственных объектах. Возможный способ передвижения — на попутных автомобилях», — говорится в сообщении ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что беглец мог направиться к российско-украинской границе и скрыться на территории сопредельного государства.

По факту побега возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ростовские следователи выясняют, по чьей вине произошло ЧП.

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