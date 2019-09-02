Псков, , 16:47 — REGNUM В Псковской области 15-летний подросток получил травму при столкновении с товарным поездом. Как сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном управлении на транспорте Следственного комитета России, подросток ехал на велосипеде по просёлочной тропинке близ железнодорожного перегона, не услышал приближающегося поезда и был травмирован товарным составом

Инцидент произошёл 1 сентября около 12:00 близ железнодорожного моста через реку Пскова. Юный велосипедист слушал музыку в наушниках.

Подросток был доставлен в больницу, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. По факту происшествия проводится доследственная проверка.