Тюмень, , 16:43 — REGNUM В Тюмени врачи сокрой помощи спасли трёхлетнего мальчика, съевшего отраву для тараканов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Скорая помощь Mos03.ru

Инцидент произошёл ночью 2 сентября. Вызов поступил по поводу отравления ребёнка, съевшего приманку для муравьев и тараканов. Мать перед сном посадила 3-летнего мальчика в ванной на горшок. По словам женщины, она отсутствовала несколько секунд. За это время мальчик обнаружил ловушку, вскрыл и съел половину её содержимого.

Мать вызвала скорую помощь. По прибытию медики оценили состояние ребёнка как средней степени тяжести. Они провели мальчику зондовое промывание желудка и только потом привезли в областную клиническую больницу № 1.