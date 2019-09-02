Тегеран, , 16:38 — REGNUM Власти Ирана подтверждают сообщения американских СМИ о взрыве при попытке запуска ракеты-носителя на космодроме имени Имама Хомейни. Об этом 2 сентября сообщает иранское государственное телевидение со ссылкой на представителя правительства Али Рабии.

По его словам, взрыв произошел на стартовом комплексе по техническим причинам. Уточняется, что в результате этого инцидента никто не погиб.

Напомним, 29 августа ряд американских СМИ сообщил о неудачном испытании ракеты-носителя в Иране. На спутниковых снимках, сделанных частной компанией Planet, было видно, что ракета взорвалась на пусковой площадке космодрома, расположенного в провинции Семнан на севере страны.

Отмечалось, что речь идёт, судя по всему, уже о третьей с начала текущего года неудачной попытке Тегерана осуществить космический запуск.

Президент США Дональд Трамп позднее прокомментировал данную информацию, заявив, что Вашингтон «не был замешан» в этом инциденте, и пожелал Ирану «всего наилучшего и удачи в установлении того, что произошло на космодроме».

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