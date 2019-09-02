п. Знаменка, , 16:38 — REGNUM Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета по региону.

По предварительным данным, ребёнок вышел на балкон квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного жилого дома, залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик получил серьезные травмы, сейчас он находится реанимации.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося. Установлено, что мальчик воспитывается в благополучной семье. В момент ЧП родители находились дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Севастополе шестилетняя девочка, которую мать оставила одну дома, выпала из окна пятого этажа. Ребёнок получил тяжёлые травмы и находится в коме.

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