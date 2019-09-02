Южно-Сахалинск, , 16:30 — REGNUM На Сахалине открылась новая школа. Образовательное учреждение расположено в городе Долинске, передает ОТР.

Учебное заведение может принять 800 учеников. На строительство и оснащение потратили 846 миллионов рублей. Трехэтажное здание оборудовано в соответствии со всеми современными стандартами. В школе есть гимнастический и тренажерный залы, столовая, кинотеатр, библиотека, медицинский кабинет и мастерские для уроков труда.

«В школе есть игровые, — сказала учитель начальных классов Елена Картенёва. — То есть дети на динамической паузе могут пойти поиграть. Также есть кабинеты внеурочной деятельности, очень много».

В Сахалинской области в этом году за парты сели 58 тысяч школьников. К началу учебного года в регионе отремонтировали еще три учебных заведения.