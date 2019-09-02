Лос-Анджелес, США, , 16:27 — REGNUM По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.

По информации местного телеканала KRON 4, трагический инцидент произошёл к северу от острова Санта-Круз.

Служба береговой охраны Лос-Анджелеса сообщила, что к району, где потерпела бедствие 75-футовая лодка, были направлены спасательные суда. Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.