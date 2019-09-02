Туапсе, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM Лоцман буксира «Капитан Авдюков» погиб в акватории морского порта Туапсе (Краснодарский края). Туапсинская транспортная прокуратура 2 сентября сообщила о законности возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда». Буксир принадлежит филиалу АО «Роснефтефлот» в Туапсе.

По версии следствия, лоцман упал за борт при переходе с борта танкера «Mount Olympus» на борт буксира после завершения лоцманской проводки танкера из акватории морского порта. Мужчина утонул. По данным следователей, у лоцмана, вопреки требованиям правил охраны труда, отсутствовал лоцманский страховочный пояс, кроме того, погибший не прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. Также, считают следователи, капитан буксира не проследил за наличием двух закрепленных фалрепов и допустил спуск лоцмана на борт буксира без предохранительного пояса со страховочным концом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кубани было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта после аварии с участием нефтетанкера в нефтегавани Шесхарис 22 июня. Тогда при развороте нефтеналивного танкера во время швартовой операции с помощью буксира произошел навал танкера на причал, ущерб оценивается в более чем 372 миллиона рублей.