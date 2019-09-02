Вашингтон, , 16:06 — REGNUM У берегов американского штата Калифорния в результате пожара на корабле погибли 34 человека. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Уточняется, что судно загорелось недалеко от берега округа Вентура. Береговая охрана Лос-Анджелеса выслала к горящему кораблю спасательную команду.

Известно, что несколько членов экипажа смогли спастись. Эвакуация с судна продолжается.

Подробности инцидента уточняются.