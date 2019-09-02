Лион, Франция, , 16:02 — REGNUM 31 августа в пригороде Лиона (Франция) в результате нападения с холодным оружием погиб один человек, а восемь получили ранения. 2 сентября власти объявили, что подозреваемый страдает психическим расстройством, передает канал n-tv.

Государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что первые результаты расследования указывают на психическое расстройство арестованного. Это молодой проситель убежища из Афганистана. До этого случая он не был известен полиции.

Нападение произошло возле станции метро в пригороде Лиона Виёербан. 19-летний юноша погиб, еще восемь человек получили ранения, трое из них — тяжелые. Двадцати очевидцам потребовалась помощь психологов. Нападавший был арестован на месте при помощи прохожих и сотрудников безопасности метрополитена.

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