Нижний Новгород, , 16:00 — REGNUM В Нижегородской области таможенники возбудили уголовное дело по факту уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Речь идёт о сумме 10,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

В ходе разбирательств установлено, что нижегородское предприятие в рамках внешнеторгового контракта в 2015 году перевело $189,48 тыс. (или 10 809 132,92 рублей) в адрес контрагента в Китай. На эти средства из-за рубежа должен был быть поставлен, но ни товара, ни денег российская компания не дождалась.

В таможенном управлении констатируют, что представители нижегородского предприятия не предприняли в течение срока исполнения обязательств по контракту попыток возврата денежных средств.

В августе по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).

Отметим, что в августе в одном из магазинов Сормовского района Нижнего Новгорода выявлен факт реализации одежды, часов, обуви и рюкзаков с признаками контрафактности. Всего обнаружено около 1,3 тыс. единиц продукции, маркированной известными торговыми марками (в частности, Lacoste, Nike, Adidas, Puma), которая реализовывалась без сопроводительных документов. Вся продукция изъята и направлена на экспертизу. По данному факту проводится административное расследование.