Тунис, , 16:01 — REGNUM В результате перестрелки между сотрудниками правоохранительных органов Туниса и боевиками погиб начальник местной полиции. Об этом 2 сентября сообщает Al Arabia.

Также в ходе боя, состоявшегося недалеко от города Хидра, были ликвидированы трое террористов. Подробности спецоперации не сообщаются, так как в настоящее время она еще продолжается.

Всплеск насилия состоялся в преддверии президентских выборов в Тунисе, которые намечены на 15 сентября.

Напомним, с 2011 года Тунис подвергается угрозе со стороны ряда террористических организаций, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за эти годы в стране погибли десятки полицейских, а также мирные граждане.

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