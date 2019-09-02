Перт, Австралия, , 15:29 — REGNUM Свой первый урок управления самолетом австралиец Макс Сильвестр запомнит на всю жизнь: он сумел самостоятельно посадить самолет, когда его инструктор потерял сознание, пишет газета Kronen Zeitung.

1 сентября были опубликованы переговоры между диспетчером аэропорта Джандакот и находившимся в воздухе на борту самолета Cessna Сильвестром. На записи его голос звучит удивительно спокойным. «Он лежит на моем плече. Я пытаюсь удерживать его, но он все время падает», — говорит мужчина о потерявшем сознание летном инструкторе.

«Вы знаете, как управлять самолетом?» — спрашивают с земли.

«Это мой первый урок», — отвечает Сильвестр.

На случай крушения были приведены в готовность пожарная служба и скорая помощь, однако их вмешательство не понадобилось: по словам очевидцев, абсолютный новичок совершил «почти идеальную посадку». За ней также наблюдали супруга и трое детей Сильвестра.

Руководитель летной школы Чак МакЭлви заявил, что не видел ничего подобного за 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября из-за трещины в лобовом стекле в Японии совершил аварийную посадку пассажирский самолет компании Air Canada.

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