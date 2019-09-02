Домодедово, Московская область, , 15:34 — REGNUM В Домодедове сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, перевозившего 15,5 кг гашиша. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу, сообщает 2 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков 50.мвд.рф

У 29-летнего мужчины, прибывшего в Россию из стран Юго-Восточный Европы, изъяли 160 плиток гашишем общей массой 15,5 кг. Наркотические вещества находились в рюкзаке, спрятанном в автомобиле подозреваемого.

«Следственным управлением УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», прим. ИА REGNUM). В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Раменском районе Подмосковья уничтожили поле дикорастущей конопли общей площадью около 3 га.

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