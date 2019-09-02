Уфа, , 15:29 — REGNUM В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 23-летний житель Давлекановского района, ранее неоднократно судимый, и 31-летняя жительница Альшеевского района Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МВД по республике Башкирия.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала о том, что, вернувшись домой из непродолжительной поездки, обнаружила пропажу личных вещей и ювелирных украшений на сумму порядка 80 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что преступники проникли в дом через окно. По версии следствия, войдя в дом, злоумышленники решили в нем остаться переночевать. Утром они приготовили себе еду, и только потом, забрав имущество, покинули дом.

«Похищенные ювелирные изделия сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на личные нужды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному происшествию следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.