Найроби, , 15:09 — REGNUM Жителя кенийского округа Бомет подозревают в том, что он якобы убил своих двоих детей после ссоры с женой из-за 4 кг кукурузной муки. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Начальник полиции округа Коноин Алекс Шиконди рассказал, что инцидент произошел в деревне Шиомо в Чепталале.

По предварительной версии событий, в пятницу, 30 августа, Питер Лангат поссорился с женой, заподозрив ее в том, что она растратила выделенные на покупку муки деньги.

«После ссоры жена подозреваемого спешно приготовила еду для семьи и поехала в дом своего зятя, чтобы укрыться там вместе с детьми», — сказал Шиконди.

«Предположительно, подозреваемый последовал за женщиной и детьми, где он убил детей, а затем скрылся с места происшествия, после чего поднялась тревога», — добавил он.

Женщина не пострадала и сообщила о произошедшем в полицию. Двое детей были доставлены в больницу округа Чепталал, где по прибытии врачи констатировали их смерть

«Полиция разыскивает подозреваемого, который временно работает на чайной фабрике Шиомо; мы обращаемся к общественности с просьбой предоставить информацию, которая может поспособствовать его аресту», — сказал Шиконди.