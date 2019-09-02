Нальчик, , 14:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в ночь на 2 сентября совершено жестокое убийство. Жертвой преступления стала 93-летняя бабушка. В убийстве созналась жена ее внука, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство, совершенное из корыстных побуждений». Суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста.

По данным следствия, инцидент произошел в городе Нарткала Урванского района. Злоумышленница сначала много раз ударила палкой по голове старую женщину, а потом, чтобы скрыть следы преступления, подожгла ее дом, похитив предварительно более 400 тыс. рублей. Подозреваемая также призналась, что убийство она совершила с целью завладения денежными средствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Кабардино-Балкарии из-за машины была убита 45-летняя местная жительница. Ее тело с многочисленными травмами головы было обнаружено в городе Нальчике. В убийстве признался покупатель автомобиля.